بين القصيم ودبي.. بلقيس تحتفل باليوم الوطني

بشعار يحمل الأخوة والمحبة التاريخية التي تجمع السعودية والإمارات، أحيت الفنانة بلقيس أحمد حفلين غنائيين، وذلك ما بين مدينة دبي بالإمارات، ومنطقة القصيم في السعودية، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ89. وأعربت بلقيس عن سعادتها بالمشاركة بهذه الاحتفالات التي تحمل الطابع الوطني، وقالت: «أهنِّئ الشعب السعودي والقيادة بهذه المناسبة الغالية، وأدعو الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، ويعزز مسيرة التقدم والازدهار فيها، وأن يديم على شعبها المحبة».

وفي مدينة دبي بمنطقة «سيتي ووك»، وضمن احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني السعودي، وبحضور جمهور غفير من الذين تجمعوا في منطقة الحفل، أحيت بلقيس أولى حفلاتها الغنائية يوم 19 سبتمبر، مرتدية ثوباً أعد خصيصاً للمناسبة كتبت عليه (I love KSA)، تنقلت خلالها على مدار ساعة ونصف من الوقت مع مجموعة كبيرة من أهم أغنياتها وسط حماس وفرحة الحضور وحماسهم مع الأغنيات على مدار الحفل. وفي منطقة «القصيم» بالسعودية، وضمن حفلات المملكة باليوم الوطني، كان اللقاء الثاني مع الجمهور السعودي بحضور غفير من مختلف الأعمار، طلبت منهم بلقيس أداء النشيد الوطني السعودي معها، إذ شاركها الجميع أداءه مرددين معها كلماته وسط الأعلام الخضراء التي زيَّنت جنبات المسرح، لتسجل في تاريخ المنطقة «أول فنانة ومطربة تغني في منطقة القصيم».