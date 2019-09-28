بالفيديو.. كليب "عاوزينها فوضى" لـ محمد رمضان يتجاوز الـ 3 ملايين مشاهدة

تجاوز فيديو كليب "عاوزينها فوضى" للفنان محمد رمضان، حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها بثلاثة أيام على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن آخر عمل درامي للفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال" وعرض خلال شهر رمضان الماضي وشاركه البطولة كل من الفنانة حلا شيحة، أحمد صيام، ماجد المصري، نسرين أمين، حسام داغر، هنادي مهنا. أحمد صيام، ماجد المصري، نسرين أمين، حسام داغر، هنادي مهنا. أقام الفنان محمد رمضان، مؤخرا حفلا غنائيا بالساحل الشمالي حضره نحو ١٥٠ ألفا، من بينهم عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

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