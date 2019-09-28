"كله بالحب يهون".. أحدث أغاني حسن الجيدة على "أنغامي"

طرح المطرب الخليجي، حسن أحمد الجيدة، اليوم، أحدث أغانيه الرومانسية "كله بالحب يهون"، على موقع التطبيقات "أنغامي".

وأعرب "الجيدة" عن سعادته بطرح "كله بالحب يهون"، وتعاونه لأول مرة مع الشاعر الخليجي فواز، معتبرًا هذا التعاون بالأقوى لتاريخ فواز الطويل

في تطوير الأغنية الخليجية، مؤكدًا أن الأغنية بها جرعة رومانسية قوية، استغرق العمل عليها لمدة 3 أشهر متواصلة.

وأضاف "الجيدة" أنه ينشغل حاليًا بتصوير الأغنية كفيديو كليب عقب طرحها على

موقع اليوتيوب، ومن المقرر طرحها كفيديو كليب منتصف شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن "كله بالحب يهون" كلمات الشاعر الخليجي فواز، وألحان محمد السالمي، توزيع جاسم الخاطري، تدور فكرة الأغنية حول قصة حب حقيقية بين شخصين غير متفاهمين تجمعهما الظروف ويقعا في قصة حب كبيرة وبسبب فارق الطبقات بينهما يحدث مشاكل.