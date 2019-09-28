بالفيديو.. تعرف على نسبة مشاهدة أغنية ختام مهرجان الجونة "سقفة"

تجاوزت أغنية "سقفة" التي أهدتها شركة "طيارة" للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختامها أمس، حاجز الـ 81 ألف مشاهدة، وذلك عبرموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أنه شارك في الكليب كل من رجلي الأعمال "نجيب وسميح ساويرس"ومن الفنانين: هند صبري، يسرا، انجى المقدم، إنجى وجدان، خالد الصاوي، أحمد داود، صبا مبارك، أحمد داش، علي قاسم، اروى جودة، هند عبد الحليم، تامر حبيب، أبو، خالد أنور، شيرين رضا، وغيرهم.
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