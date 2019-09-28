شاهد.. محمود عبدالعزيز الغائب الحاضر بمهرجان الجونة السينمائي

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة مركبة تجمعة بوالده الراحل محمود عبدالعزيز بمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب "عبدالعزيز" على الصورة قائلًا: "الضهر والسند ودايما كتفه فى كتفى ودايما معايا فى أى وقت وكل مكان، أنا وأبويا فى مهرجان الجونة ٢٠١٩.. شكرا جدا جدا جدا تسلم أيدك.. (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا). كتفى ودايما معايا فى أى وقت وكل مكان، أنا وأبويا فى مهرجان الجونة ٢٠١٩.. شكرا جدا جدا جدا تسلم أيدك.. (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).

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