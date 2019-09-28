تراند اليوم : لاول مرة – عابد الفهد وهبة الطوخى يلتقان بعمل درامى خارج رمضان 2020

كتب/ أمجد زاهر

تخوض الفنانة هبة طوجى لاول مرة تجربة الدراما التلفزيونية فى عمل تلعب بطولته أمام الفنان عابد فهد، من إخراج محمد لطفى، وتأليف نادية الأحمر.

المسلسل عبارة عن 10 حلقات ستعرض خارج السباق الرمضاني، وسيجمع بين الفنان الكبير عابد فهد والفنانة هبة طوجى التى تخصصت فى مجالى الإخراج والتمثيل فى لبنان والحاصلة على شهادات من أهم مدرستى تمثيل فى الولايات المتحدة الأمريكية، “ستيلا أدلر” و “نيويورك فيلم أكاديمى”.

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كما نشر الفنان عابدفهد منذ أيام في حسابه عبر “إنستغرام” مقدّمة مسلسل “طريق” الذي غنّت شارته منذ سنتين الفنانة هبةطوجي، وكتب معلقاً: “ومشينا سوا وما وصلنا على نفس الطريق… الفنانة الأكثر من رائعة هبة طوجي”، الأمر الذي دفع بطوجي إلى الرّد على فهد وشكره على كلامه، معتبرة أنّ ذلك “موضع تقدير من فنان كبير”.

أن هبة طوجى بطلة لأربعة أعمال مسرحية رحبانية وتألقت بدورها “إزميرلدا” ضمن مسرحية “نوتر دام دو باريس” وتعاونت مع أهم الشركات العالمية كـ”ديزنى” ، ووقوفها على أكبر مسارح الوطن العربى والعالم.