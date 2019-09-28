تراند اليوم : محمد صبحي يحتفل بـ50 سنة مسرح.. ويكرم نجوم مدرسته

يحتفل النجم محمد صبحي باليوبيل الذهبي لإنشاء فرقته المسرحية “استديو الممثل”، فقد مر 50 عاما على بداية أولي عروضها عام 1969، وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسته المسرحية في كل عناصر العمل المسرحي من ممثلين ومؤلفين ومصممي ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا تحت عنوان “محمد صبحي.. 50 سنة مسرح”.

ويتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التي قدمت خلال مشوار الفرقة والتي وصلت لـ28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجي وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوي وشعبان حسين وخليل مرسي وممدوح وافي وغيرهم.

4 مسرحيات جديدة يقدمها صبحي في اليوبيل الذهبي لإنشاء فرقته “استديو الممثل”

يأتي ذلك بالإضافة لنجوم مازالوا مستمرين في عطائهم مثل شريهان وعبلة كامل ومنى زكي ومصطفى شعبان وهناء الشوربجي وماجد الكدواني وهاني رمزي ورياض الخولي وأحمد آدم وصلاح عبد الله وسيمون.

ولن يكتفي النجم محمد صبحي بالاحتفال فقط ولكنه تزامنا معه سيقدم موسما جديدا من مشروعه الرائد “المسرح للجميع” خاصة أنه بنى مسرح جديد في مدينة سنبل ليكون لديه مسرحيين سيقدم عليهما عروض مسرحية جديدة يجري حاليا بروفاتها منها مسرحية بعنوان “ونسيت أني رجل” من تأليف أيمن فتيحة وإخراج محمد صبحي وبطولة سماح السعيد وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي وعبير فاروق وميرنا زكري.

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كما سيقدم صبحي ومسرحية أخرى بعنوان “ألف عيلة وعيلة” تأليف مصطفي شهيب وبطولة سميرة عبدالعزيز وعبدالرحيم حسن وندى ماهر وميرنا ذكرى وحازم القاضي ومصطفى يوسف وعمار شماع وآخرين من أعضاء فرقته المسرحية الجديدة.

أما المسرحية الثالثة فهي “هنوريكو نجوم الظهر” تأليف وإخراج محمد صبحي وبطولة كل أعضاء فرقته أبطال مسرحيتي “غزل البنات” و”خيبتنا”، فالمسرحية بها ما لا يقل عن 42 فنانا من ممثلين ومطربين وعازفين في أول عرض موسيقي “لايف”.

كما سيقدم صبحي، مسرحية رابعة بطولة الفنانة القديرة سميحة أيوب يشاركها بطولتها النجم محمد صبحي وستقام تلك الاحتفالية خلال شهر ديسمبر 2019 برعاية قناة “ten” التي تشارك في الاحتفال بتكريم النجم محمد صبحي على مشواره المسرحي ومسيرته الفنية الزاخرة بالأعمال القيمة.