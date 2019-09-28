- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 03:55 مساءً - احتفل ” وعد بركات ” نجل الموسيقار اللبناني الراحل ” ملحم بركات ” بحفل زفافه على عروسته ” ريتا نصر ” .
وشهد حفل الزفاف حضور أفراد من العائلة والأصدقاء المقربين والفنانين .
كما أحيا الحفل كلا من الفنانين وليد توفيق وملحم زين .. وقام الفنان وليد توفيق بزف العروسين .
وقدم الشاعر نزار فرنسيس الصديق المقرب لملحم بركات كلمة بالمناسبة كشف فيها أنه عندما توجه بدعوة للفنان وليد توفيق لحضور حفل الزفاف لم يتردد الأخير للحظة بل قال : ” سأزف إبن أخي ” .
وقام الفنان ملحم زين بغناء أغنية ” مرتي حلوة ” للفنان الراحل .
وتخلل الحفل لحظات مؤثرة أبرزها بث فيديو غنائي للراحل ملحم بركات على الشاشة .. الأمر الذي دفع الحضور إلى التعليق ” ما تبكوه ليلة عرسه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. حفل زفاف نجل الفنان الراحل ” ملحم بركات “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.