ممثلة تعتذر لعلي ظفر بعدما اتهمته بالتحرش

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الشيء الأكثر شجاعة هو القبول والاعتذار عن خطأك، في العام الماضي، صدمت الممثلة الهندية تانوشري دوتا مجتمع الفن في بوليوود، لأنها اتهمت الممثل نانا باتيكار بالتحرش الجنسي، في إطار ارتفاع راية حركة #MeToo في الهند.

بعد ذلك وجد العديد من المشاهير أنفسهم في رادار الادعاءات، وسط كل هذه الادعاءات، سقط المغني والممثل الباكستاني على ظفر في مأزق.

في العام الماضي، زعمت ميشا شافي أن على ظفر بتحرش بها جنسيًا، بعد أن زعمت امرأة أخرى تدعى صوفي باتعام الممثل بذات التهمة، وغردت على تويتر ضد ظفر، الآن، اعتذرت نفس المرأة عما قالته بالأمس.

Advertisements

نقل موقع koimoi عن صوفي قولها، “آسفة لأن كذبة قيلت لي وصدقتها على عجل، على الرغم من حذفها، لكنها لا تزال تستخدم ضدك، وتسبب لك الألم، خوفي من هجوم السوشيال ميديا هو ما دفعني لتأخير الاعتذار، آمل أن يكفر هذا عن ذلك. “

ومن حسابه على Instagram، كتب على ظفر، “الشيء الأكثر شجاعة ولباقة الذي يمكنك القيام به هو القبول والاعتذار عن خطأك، أريد أن يحترم الجميع هذه الفتاة الآن وإلى الأبد، لا تشك أو تحكم على نواياها، تم التحقق من أنها ضحية حقيقية، وكانت مضللة مثل العديد من الآخرين في ذلك الوقت”

يُشار إلى أنه وسط مزاعم التحرش الجنسي، تحدث ممثل بوليوود من أصل باكستاني، مع وكالة الأنباء الهندية IANS بأنه يرغب في الابتعاد عن الأفلام أو الأغاني التي تنطوي على التعامل مع النساء.