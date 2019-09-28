زوجة شاروخان سعيدة بفشل أفلامه الأخيرة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لم يعلن الممثل شاروخان عن مشروع جديد بعد الفشل التجاري والنقدي لفيلمه الأخير، “زيرو”، لكن في الوقت ذاته يزداد عدد من يفقدون صبرهم من جمهوره العريض، المتعطش لمعرفة المزيد عن مشروع الفني القادم لنجمهم المفضل، وزوجته جوري خان لديها أخبار سارة لهم.

تحدثت جوري، وهي أيضًا منتجو أفلام ومصممة ديكور ناجحة، عن اعتزال شاروخان المؤقت للأفلام، وكيف أثبتت أنها مفيدة لها في مقابلة مع Zoom. وقالت إنها يمكن أن تعتمد الآن على لزوجها لرعاية ابنهما الصغير أبرام.

قالت خان في المقابلة: “أعتقد أن البعد المؤقت كان مطلوبًا أكثر من أي شيء آخر، لقد حان الوقت لأخذ هذا الاستراحة وأنا سعيدة لأنني أستطيع السفر في أثناء وجوده في المنزل، وهو يعتني بأبرام، لذلك أنا متحمسة للغاية.

وأضافت: “لذلك إذا لم أكن هناك من أجل الطفل الصغير، فهو هناك من سيعتني به. أنه أمر يناسبني. لكنها أكدت “أعتقد أنه سيتحرك قريبا جدا جدا”.

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تحدث جوري أيضًا عن اهتمام وسائل الإعلام بأطفالهم التعامل معها، وقالت إنه نظرًا لأن أطفالها - الابن آريان وابنتها سوهانا - يدرسان في الخارج، فهما ليسا تحت وهج وسائل الإعلام، لذلك لا يزعجهما الأمر.

في وقت سابق من هذا الشهر، نفى شاروخ تقارير عن توقيعه لفيلمه التالي، وطلب من جمهوره ومعجبيه ألا يصدقوا الشائعات وينتظروا أن يعلن عن فيلمه التالي.

بينما أشار عدد قليل من وسائل الإعلام إلى أنه قام بالتوقيع على بطولة فيلم المخرج على عباس ظفر، ذكر آخرون أنه قد ينضم يعرض إلى سانجاي ليلا بهنسالي، وغير ذلك.

يعمل شاروخان حاليًا على إنتاج محتوى مع Netflix. تم عرض فيلمه الأول Bard of Blood، للنجم عمران هاشمي Emraan Hashmi، لأول مرة على المنصة في 27 سبتمبر. ومن خلال شركته، Red Chillies Entertainment، سينتج النجم البالغ من العمر 53 عامًا، أيضًا سلسلة رعب، بعنوان Betaal، لصالح Netflix.