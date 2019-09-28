ستيفن سيجال مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر النجم و ممثل الأكشن الأمريكي الكبير ستيفن سيجال، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي فى دورته الثالثة، وظهر على السجادة الحمراء لفعاليات المهرجان، ومنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز للفائزين، بالإضافة إلى منح الفنان محمد هنيدى جائزة نجمة الجونة الإبداعية.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة المخرج المصرى خيرى بشارة، وضمت اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.

بينما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية فترأسها المخرج والمنتج والممثل السنغالى موسى توريه مؤسس مهرجان “موسى إنفايت” السينمائى فى السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التى عملت مبرمجة فى مهرجان روتردام السينمائى الدولى لمدة 15 عامًا، وطلال ديركى المخرج والمنتج السينمائى السورى الذى ترشح لجائزة الأوسكار فى عام 2019. كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.