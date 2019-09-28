فرح زينب عبدالله تحتفل بعيد ميلا جدتها الـ82.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة التركية فرح زينب عبدالله الشهيرة بـ«إيلين» بعيد ميلاد جدتها الـ82 في أجواء عائلية بمنزلها.

بطلة المسلسل الشهير «على مر الزمان» حرصت على مشاركة محبيها أجواء السهرة العائلية بصور من عيد الميلاد، تجمعها بجدتها ووالدها، معلقة عليها: «أميرتي، تبدين أكثر جمالاً مع هذه العيون المبتسمة، أتمنى لك أعياد ميلاد أكثر سلاماً وصحة وسعادة».

Advertisements

متابعو فرح تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها جدتها بعيد ميلادها، متغزلين في جمال ابتسامتها رغم كبر عمرها، متمنيين لها دوام الصحة والسعادة.

من ناحية أخرى، كان فيلم «شامبيون» أو «البطل»، آخر ما طُرح لفرح على مستوى السينما، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي أكين كوش، في الوقت الذي كان مسلسل «جوليزار» آخر عمل درامي لفرح زينب عبدالله على الشاشة، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي بيرك جانكات.

على الجانب الشخصي، تعيش فرح زينب عبدالله قصة حب مع الفنان التركي أحمد رفعت شونجار منذ حوالي عام، حيث ارتبط النجمان بعد أشهر من انفصال فرح عن الفنان التركي جانار جيندوروك، الذي وقعت في غرامه خلال تصويرهما مسلسل «السلطانة كوسيم».