القبض على حارس سلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اعتقلت الشرطة الهندية الحارس الشخصي السابق للنجم سلمان خان، بعد مشاجرة جرت في مدينة مراد آباد.

لم تستطع الشرطة احتجاز اناز قريشي، وتتغلب عليه، إلا بعد استخدام الحبال وشباك الصيد، حيث أصيب السكان المحليون بالصدمة والخوف من رؤية قريشي عاريًا، وهو يقصف المشاة ويُلقي بالحجارة على المركبات، وفي وقت لاحق امسك بقضيب حديدي وخرب العديد من السيارات المتوقفة على امتداد الطريق.

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أظهر شريط فيديو للحادث، الذي أصبح لاحقًا منتشر على الإنترنت، مئات الأشخاص، جنبًا إلى جنب مع فريق من الشرطة المحلية وفرق الإطفاء، يحاولون السيطرة على رجل سلمان خان القوي.

وذكرت تقارير الشرطة أن قريشي تناول جرعة زائدة من المنشطات وفقد- على اثر ذلك- اتزانه كآثار جانبية، وقد تم نقله إلى مستشفى المقاطعة حيث تم إحالته إلى مستشفى باريلي للأمراض العقلية.

وفقا لجيرانه، قريشي، الذي يعمل كحارس في مومباي، اعتاد أن يكون جزءا من الأمن الخاص لسلمان خان برئاسة شيرا حتى قبل نحو عامين، لكنه كان منزعجا بعض الشيء بعد أن فقد لقب كمال الأجسام وتناول جرعة زائدة من المنشطات قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مساء الأربعاء.