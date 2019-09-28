خطوبة الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن قصر باكنجهام خطوبة الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لرجل الأعمال إدواردو مابيلي موتسي.

صحيفة “ديلي ميل ” الإنجليزية، أن العلاقة بدأت بين الأميرة البالغة من العمر 31 عاما، التي تحتل المرتبة التاسعة في تولي العرش البريطاني ورجل الأعمال الإيطالي البالغ 34 عاما، الذي لديه ابن، في أكتوبر العام الماضي.

الأميرة يوجيني هنأت شقيقتها بياتريس على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ونشرت صورة للحبيبين هي من قامت بالتقاطها وكتبت أسفلها “أنا سعيدة للغاية لشقيقتي العزيزة وإدواردو”.

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بيان القصر الملكي جاء فيه أن حفل الزفاف سوف يقام عام 2020، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعا.

والدا الأميرة دوق ودوقة يورك الأمير اندرو وسارة فيرجسون قالا: نحن سعداء بخطوبة بياتريس وإدواردو، نحن نتمنى أن يؤسسا أسرة رائعة في المستقبل.

كانت الأميرة يوجيني قد تزوجت العام الماضي من رجل الأعمال البريطاني جاك بروكس بانك.

يشار إلى أن بياتريس تعمل في شركة “أفينيتي” للبيانات والبرمجيات، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، وتقسم وقتها بين لندن ونيويورك.