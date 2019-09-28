- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة المصرية ساندي جمهورها بظهورها بإطلالة رجالية في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم مساء الجمعة 27 سبتمبر .
ساندي ظهرت على السجادة الحمراء ببذلة رجالية سوداء، مع ببيونة باللون الأسود، وانتعلت حذاء رجالي، وجمعت شعرها في تسريحة رجالية، وتزينت بمكياج بسيط.
الفنانة المصرية سخرت من إطلالتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “أشيك فنان في المهرجان.. محبتش اجيب بقية البدل اللي عندي خوفا علي شعور الزملا”، لافتة إلى أن البذلة من تصميمها هي.
يذكر أن ساندي ليست الفنانة الوحيدة التي أطلت ببذلة رجالية في حفل ختام مهرجان الجونة، حيث ظهرت ايضا الفنانة التونسية هند صبري ببذلة سوداء تحتها قميص أبيض، وفتحت جاكت البذلة، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، وتزينت بإكسسوارات بسيطة ومكياج هادئ.
كما أطلت الفنانة سماح أنور ببذلة سوداء أيضا تحتها بلوزة بيضاء، وتركت شعرها الأصفر منسدلا في تسريحة بسيطة، مع مكياج هادئ.
كانت هذه تفاصيل خبر ساندي تسخر من إطلالتها الرجالي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.