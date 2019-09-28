السقا يحبس نفسه يومين من أجل محمد هنيدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد هنيدي، كواليس تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي، في ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

محمد هنيدي، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: “السقا جيه مخصوص وحبس نفسه ٤٨ ساعة عشان ماحدش يعرف إنه هنا و يفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم”.

وأصاف: “طبعا انا كنت عارف من أول يوم وعملت نفسي متفاجئ وتقريبا الجونة كلها كانت عارفه ودي كانت مفاجأتي للسقا .. مافيش شكر بين الإخوات.. وفرحتك باخوك اللي شوفتها في عنيك أكبر من أي حاجة .. زي ما وقفنا في ضهر بعض ف الافلام هنفضل واقفين في ضهر بعض لاخر يوم في عمرنا .. بحبك يا سقا”.

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وكانت إدارة مهرجان الجونة قد كرمت محمد هنيدي، بجائزة الإنجاز الإبداعي، وعبر عن سعادته بالتكريم قائلا: «سعيد بالتكريم، وفكرة تكريمي من مهرجان سينما شيء كبير بالنسبة لي، خاصة أن تكريم نجوم الكوميديا أمر نادر».

وحرص محمد هنيدي، على نعي أبطال كمين بئر العبد، في سيناء والذين استشهدوا أمس الجمعة نتيجة عمل إرهابي مؤكدا أننا جميعا فداء تراب مصر.