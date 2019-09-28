ماذا قالت ريهام عبدالغفور عن تعرضها للتنمر بسسب إطلالتها في الجونة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، على حالة التنمر التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة.

ريهام قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أنا باخذ الكلام ببساطة لأن الحياة أذواق، وفي أول يوم للمهرجان الناس عجبها الفستان جدًا، والفستان الثاني هما هزروا وأنا هزرت معاهم والموضوع بسيط، والإطلالة كانت لعرض فيلم”.

وأضارت: “السوشيال ميديا أعطت فرصة لكل الناس أن تعطي رأيها ولا يوجد مشكلة لدي”.

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كما أكدت خلال اللقاء انها لاتمانع في نشر صور خاصة لزوجها وأولادها، إذا استدعى الأمر ذلك وليس بشكل مستمر.

وعن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل أكدت أنها تتمنى ان يعرض عليها عمل في نفس نجاح شخصية “فريدة”، في مسلسل “غروب الشمس”، موضحة انها ترغب في الحفاظ على هذا النجاح حتى لو استدعى الأمر الجلوس في منزلها وذلك لأنها تريد الحفاظ على الشكل الذي ظهرت به خلال الخمس سنوات الماضية.

يذكر ان ريهام عبدالغفور، كانت قد نشرت صورة لفستانها الأزرق في اليوم الثاني للمهرجان، وشبهته بمغسلة السيارات، وعلقت عليه قائلة: “أنا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمدلله طلعت car wash”.