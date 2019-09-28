ليلى علوي تسطع بإطلالة بيضاء على السجادة الحمراء.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة
ليلى علوي، تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة بيضاء أنيقة استطاعت بها أن تخطف الأنظار حولها، وحصدت إطلالتها على إعجاب متابعيها.
وعبرت ليلى علوي، عن سعادتها بوجودها في الجونة قائلة: “جيت الجونة أول ما كانت بتتبني، كنت بسافر من مارينا لهناك، علشان أسهر وآكل”.
وأضافت، “الجونة” أصبحت مدينة متكاملة، يمكن العيش فيها والهروب من الازدحام، وممكن اللي عنده أطفال يجي يبدأ حياته هنا، خاصة أن بها مدارس وجامعة ومستشفيات، في بيئة صالحة.
يذكر أن المهرجان شارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم “إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل”، كما يحضره “يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير”.
وكان ضيف هذه الدورة الفنان الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، بطل فيلم “علاء الدين”.
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