بعد 12 عاما من التعثر.. "ذي آيرشمان" يفتتح "نيويورك السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدّم المخرج مارتن سكورسيزي فيلمه الجديد "ذي آيرشمان" للمرة الأولى بافتتاح مهرجان نيويورك السينمائي، وهو مشروع طموح سيعرض على منصة "نتفليكس".

بلغت ميزانية الفيلم الذي يضم نجوماً من بينهم روبرت دي نيرو وآل باتشينو 160 مليون دولار واستخدم 117 موقعاً مختلفاً لتصوير 309 مشاهد.

وبدأ سكورسيزي ودي نيرو التخطيط لهذا الفيلم المقتبس من كتاب "آي هيرد يو باينت هاوسز" لتشارلز براندت، قبل 12 عاماً.





وقال المخرج بعد عرض الفيلم: "واجهنا عقبات عدة كما أننا لم نحصل على التمويل الكافي ولم نجد سبيلاً لسنوات"، وعلّق دي نيرو: "أنا سعيد لأننا أنجزناه في النهاية لأنه استغرق وقتاً طويلاً".

وبعد رفض العديد من الاستوديوهات المشروع، قَبلت منصة "نتفليكس" بإنتاج فيلم "ذي آيرشمان" وهو لقب فرانك شيران الذي تشكل شهادته نسيج الكتاب والفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول شيران (يؤدي دوره دي نيرو) الذي يدّعي أنه قتل أكثر من 25 شخصاً بناء على أوامر من رئيس المافيا راسل بوفالينو (جو بيسكي) وزعيم نقابة سائقي الشاحنات جيمي هوفا (آل باتشينو).

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واستعان المخرج بتقنيات حديثة لتقديم مؤثرات خاصة على الشاشة طورتها شركة "إندستريال لايت أند ماجيك" التي يملكها جورج لوكاس، تسهم في إظهار الممثلين أصغر سناً.

وبذلك، استطاع دي نيرو (76 عاماً) تأدية دور شيران في مراحل عمرية مختلفة.

وسيعرض "آيرشمان" في بعض الصالات الأمريكية لمدة 26 يوماً قبل بدء عرضه على "نتفليكس" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيطلق في عدد محدود من الصالات في لوس أنجلوس ونيويورك اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني قبل عرضه في مدن إضافية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني.



