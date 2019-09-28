شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2 "يضيف 250 ألف جنيه ليلة الجمعة فى شباك التذاكر..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، فى حصد الإيرادات العالية، حيث حقق ليلة أمس الخميس، إيرادات بلغت 252,497 فى شباك التذاكر، ليزيد من إجمالى ما حققه حتى الآن من إيرادات إلى 95 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم فى تحقيق الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى 100 مليون جنيه، خاصة أنه سيظل متواجدًا بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وطرح الفيلم فى دور العرض يوم 8 سبتمبرالماضى واستطاع كسر العديد من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، بتحقيقه أعلى إيرادات يومى وأسبوعى فى تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى وصوله إلى 50 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض فقط كأسرع فيلم يصل إلى هذا الرقم، كما يحتل المركزالثانى كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما خلف فيلم "الفيل الأزرق 2".

ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسرياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.