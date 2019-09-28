شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى مع حمدى الميرغنى فى ديكور شركة بسبب "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة داليا البحيرى لتصوير مشاهدها فى مسلسل "فلانتنيو"، للزعيم عادل إمام المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2020، حيث تصور اليوم السبت فى ديكور شركة بمدينة الشيخ زايد، وتجمع المشاهد بينها وبين نجم مسرح مصر حمدى الميرغنى.

حيث تجسد دور فتاة من طنطا وهى ريفية وتنتقل للمدينة وتحدث بينها وبين فلانتينو كثير من الأحداث.

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بينما يجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.

يذكر أن داليا البحيرى وقفت من قبل أمام الزعيم عادل إمام فى فيلم السفارة فى العمارة وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه.