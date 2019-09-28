تراند اليوم : هل تستطيع افلام الرسوم المتحركة المصرية منافسة ديزنى فى المستقبل !

كتابة وتقرير/ أمجد زاهر

لم نرى فيلم سينمائى مصرى خاص بالرسوم المتحركة منذ سنوات عديدة،الم يعد الوقت الان حافر على اخراج منتج سينمائى كارتونى مصرى،بالبحث وجدنا انه منذ ما يقرب من عشرين عام،طرحت فكرة فيلم رسوم متحركة مصرى يحمل عنوان”الفارس والاميرة”من تاليف واخراج “بشير الديك”،وقام عدد من النجوم والفنانين بالاداء الصوتى بالفيلم منهم محمد هنيدى، ماجد الكدوانى، مدحت صالح، دنيا سمير غانم وعبدالرحمن أبوزهرة، إضافة إلى عدد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا، منهم أمينة رزق، سعيد صالح، غسان مطر، محمد الدفراوى، عثمان عبدالمنعم، وتقوم السوبرانو جيهان الناصر بصوت الراوية فى الفيلم.

والمفأجاة بعد هذه السنوات المختصة بتحضيره مرورا بعوامل انتاجية ادت الى توقفة وتأجيله عدة مرات،الى ان حسم امرة وحدد موعد عرضة بعد انتهاء التجهيزات الخاصة بالفيلم من مونتاج وموسيقى تصويرية واستعراضات واغانى ،باكتوبر المقبل،ليكون اول فيلم كارتونى مصرى طويل بدور العرض السينمائى حيث وصلت ميزانية الفيلم إلى 10 ملايين جنيه ،كما انه شارك بمهرجان الجونة السينمائى الدورة الثالثة.

يقوم فيلم “الفارس والاميرة”على تقنية التحريك 2D،التى تحتاج وقتاً كبيراً فى التنفيذ، ويتضمن الفيلم 4 استعراضات، بالإضافة إلى مجموعة من الأغانى التى يصل عددها إلى 6، منها أغنية بالعامية المصرية يقدمها محمد هنيدى بعنوان (أنا جن فتك وصايع)، حيث يقوم مع ماجد الكدوانى بأداء دور جن، بينما يقوم مدحت صالح بدور محمد بن القاسم، وهناك مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم أمينة رزق حيث تم تسجيل الأصوات من فترة طويلة قبل رحيلها.