تراند اليوم : محمد الباز يكشف سر فشل اﻻخوان واكاذيب الجزيرة وقنوات تركيا

يقدم الاعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية حلقة خاصة يكشف فيها تفاصيل ما حدث فى جمعة 27 سبتمبر وسر فشل المحرضون وجماعة الإخوان الإرهابية في حشد المصريين وسر رفض المصريين لدعوات الفوضى والتخريب والعنف وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

كما يكشف اﻻعﻻمى محمد الباز فبركة قناة الجزيرة القطرية وقنوات اﻻخوان اﻻرهابية وتركيا عدد من الصور والفيديوهات عن أحداث الجمعة وكيف فشلت هذه القنوات فى اقناع المصريين بالخروج ﻻحداث أعمال عنف فى الشوارع.

ويكشف اﻻعﻻمى محمد الباز القصة الكاملة لتسريب اﻻخوانى على بطيخ وكيف تعمل جماعة الإخوان الإرهابية على التبرء منه والصاقه بالقيادى المنشق عنهم كما يكشف كيف فشل اجراء الإخوان فى تحريض المصريين ضد الدولة.

ويرصد الإعلامى محمد الباز سر خروج المصريين لدعم الدولة ورفض العنف والفوضى وكيف علق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها .