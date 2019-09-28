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كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 02:43 مساءً - في إطلالة غريبة وكانت محط أنظار الكثيرين ظهرت المطربة ” ساندي ” بإطلالة ذكورية وخارجة عن المألوف في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019 والذي أقيم يوم أمس الجمعة .
حيث ظهرت ساندي وهي ترتدي بدلة رجالي وحذاء وتسريحة شعر رجالي .. كما ارتدت رابطة عنق تسببت في إخفاء رقبتها تماما .
وبدت في إحدى الصور وكأن رأسها تم تركيبه على جسدها .
وتعرضت ساندي إلى كم كبير من السخرية والانتقاد بسبب هذه الإطلالة .. وجاء ذلك في شكل تعليقات علي الصور فعلق أحد متابعيها بشيء من السخرية قائلا ” مين دي وإيه ده ” بينما علق متابع آخر قائلا ” شكلها وحش أوي إيه ده ” .
وكانت قد أعلنت ساندي عن ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام قبل الحفل ولكن ظن محبيها أنها مجرد دعابة ولم يصدق ذلك أحد .
حيث نشرت صورة لها وكتبت في تعليقها عليها : ” استنوني في ختام مهرجان الجونة ببدلة رجالي وربنا يستر ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ساندي تظهر بإطلالة ” رجالي ” في حفل ختام مهرجان الجونة .. والجمهور : ” مين دي ؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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