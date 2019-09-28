شاهد.. زوجة محمد هنيدي تخطف الانظار في اول ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 02:43 مساءً - اصطحب الممثل المصري محمد هنيدى زوجته على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ3 في اول ظهور لها.

وكان المهرجان قد شهد تكريم محمد هنييدي عن مجمل أعماله، وحصل على نجمة الجونة الإبداعية.

يذكر ان هذا يعتبر الظهور الرسمي الاول لـ عبير السري مضيف الأسعد، زوجه محمد هنيدي، بعد أن ظلت بعيدة عن الأضواء منذ زواجه منها منذ عام 1999.