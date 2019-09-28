بطلة الأهلي تتحدى محمد صلاح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، استعداده لخوض تحد جديد، طرحته لاعبة تنس الطاولة المصرية الشابة هنا جودة.

هنا جودة، التي تبلغ من العمر 12 عاما، دعت محمد صلاح عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لخوض مباراة ضدها في تنس الطاولة.

تحدي هنا، لاعبة النادي الأهلي، جاء بعد حصولها على بطولة الجمهورية للدرجة الأولى في إنجاز غير مسبوق، حيث حققت فوزا على فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك، المصنفة الثانية أفريقيا، رغم فارق العمر الكبير بينهما، إذ تبلغ فرح 27 عاما.

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اللاعبة عقب تتويجها، نشرت تدوينة على حسابها في “فيسبوك” قائلة: “تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها يا مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش يا ترى مين هيكسب، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية”.

نجم ليفربول ومنتخب مصر لم يتأخر كثيرا، حيث أجاب بتعليق طريف على حسابه في “تويتر” قال فيه: “طب أبعتلك مكة (في إشارة إلى ابنته) تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي”.

متابعون طالبوا بإقامة تحدي “اليد الذهبية ضد القدم الذهبية” في أقرب وقت وجعله أمام الملأ مما سيزيده تشويقا وإثارة.