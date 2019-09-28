محمد صبحى يبدأ الموسم الشتوي بـ«ألف عيلة وعيلة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم المصري الكبير محمد صبحى، عمل بروفات مكثفة على نص مسرحية جديدة تحمل عنوان “ألف عيلة وعيلة”، وهي من تأليف السيناريست الشاب مصطفى شهيب.

والمسرحية الجديدة يخرجها محمد صبحى ويقوم ببطولتها أيضًا مع فرقته المسرحية وستقدم خلال شهر ديسمبر فى افتتاح موسم جديد لمهرجان المسرح للجميع الذى بدأه بمسرحية “غزل البنات” ثم مسرحية “خيبتنا”.

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ويضم الموسم المسرحى الجديد ثلاث مسرحيات يبدأها بمسرحية “ألف عيلة وعيلة” وهناك مسرحيتان جديدتان سيجرى بروفاتهما قريبا ليفتح الموسم المسرحى الشتوى بثلاث مسرحيات.

وشارك في بطولة مسرحية “خيبتنا”، سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية “غزل البنات” ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والوجد الجديد حازم القاضى، والعمل من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى.

والجدير بالذكر أن مسرحية “خيبتنا” تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور “يائس” العالم فى علم الجينات.