حلا شيحة بإطلالة تخطف الأنظار بمهرجان الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنانة المصرية حلا سيحة، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

خلال شيحة أطلت خلال الحفل بفستان قصير من الأمام وعاري الكتفين ويكشف عن بطنها، وذلك في أجرأ إطالة لها بعد خلعها للنقاب.

وكانت حلا شيخة، قد شاركت في المهرجان، بعد غياب دام لأكثر من ١٠سنوات، بسبب اعتزالها الفن وارتدائها النقاب.

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حلا شيحة، شاركت برفقة شقيقتها هنا في فعاليات المهرجان، مما شاركت في تسجيل أغنية “سقفة”، وقدمت فيها وصلة رقص وشارك في الأغنية التي عرضت في ختام المهرجان.

يذكر أن المهرجان، شارك فيه عدد كبير من النجوم على مدار أيامه ومنهم ”إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل”، ويسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير، ومحمد هنيدي، وأحمد السقا، وسيد رحب، ورجاء الجداوي.

وكان أخر أعمال حلا شيحة، مسلسل “زلزال”، مع الفنان محمد رمضان، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.