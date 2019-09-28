أنغام تشعل مسرح كايرو فيستفال في حفل كامل العدد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلها بالمسرح المكشوف بكايرو فيستفال بالتجمع “cfc”، بمصاحبة فرقة المايسترو هاني فرحات، ورفعت إدارة المسرح لافتة كامل العدد بعد نفاذ تذاكر الحفل بالكامل كعادة حفلات أنغام،

وتألقت الفنانة المصرية بجامبسوت أبيض بسيط، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، وتزينت بمكياج هادئ، مع مجوهرات ماسية رقيقة، وظلت تداعب الجمهور طوال الحفل، والذي لم يتوقف عن الغناء معها.

أنغام بدأت حفلها بأغنية “عمري معاك”، ثم توالت الأغنيات التي وصل عددها إلي 24 أغنية وهي: ”حاله خاصة جدا، وياريتك فاهمني، واساميك الكتيرة، وبين البينين، وبقول، ونسياك، مطمنة، وبحبك وحشتيني، واتجاه واحد”.

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كمت قدمت أغاني: “هدنة، ومابتعلمش، وبتوصفني، وولا دبلت، وبخاف افرح وطول مانت بعيد، وبتحبها ولا، وسيدي وصالك، ووحدانية، وعرفها بيا، وحتة ناقصة، واكتبلك تعهد، النهاية واحدة، وهتمناله الخير، وحبايبنا”.

وكان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنان المصرية أنغام، قد كشف مؤخرا عدد من أسراره الشخصية وعلاقته بها، وسبب حزنها بعد زواجهما.

أحمد إبراهيم، قال خلال لقائه في فقرة “أسالني”، والمذاع عبر فضائية cbc: “أنغام طول عمرها مبتردش على الانتقادات ومبتقراش ومبتهتمش.. ولكن مؤخرا هي زعلانة لأن في تجاوز ضدها”.