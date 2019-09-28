مظاهرة في حب عاصي الحلاني من أبناء قريته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، بصور لافتات تحمل أمنيات أهل قريته له بالشفاء العاجل بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرًا بعد سقوطه من على الحصان.

عاصي الحلاني، علق على الصور قائلًا: “ألف شكر لكم على محبتكم الكبيرة عائلتي وعزوتي وديرتي وربعي البعتز وبفتخر فيكم وبمحبتكم.. الله يديم عزكم ويكبر جاهكم”.

وكان الفنان عاصي الحلاني، قد تعرض لحادث خطير بعد تعثر حصانه وسقوطه أرضًا وسقوط الحصان فوقه وأصيب بكسر في إصبعيه وفي الفقرة الأخيرة من الرقبة، بالإضافة إلى بعض الرضوض في جسده كله.

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وأثار خبر الحادث قلق العديد من نجوم الفن الذين قاموا بزيارته في منزله للإطمئنان عليه، كما تلقى العديد من تعليقات متابعيه التي تمنت له السلامة.

ومن النجوم الذين قاموا بزيارته الفنان اللبناني ملحم زين، والفنان وليد توفيق، والإعلامي جمال فياض، وشهدت الزيارة مصالحة الفنان ملحم زين وجمال فياض بعد خلاف دام لمدة ١٠سنوات.

وأطلق عاصي الحلاني مؤخرا أغنية “مملكة الحب”، للسعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.