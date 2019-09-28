أول ظهور لهنا الزاهد بعد أزمة مرضها.. وتطمئن جمهورها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية هنا الزاهد لأزمة صحية شديدة مؤخرا تسببت في دخولها أحد المستشفيات في سنغافورة، وذلك أثناء قضائها شهر العسل هناك برفقة عريسها الفنان أحمد فهمي.

الفنانة المصرية نشرت أول صورة لها بعد أزمتها الصحية، وذلك عبر خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”، وبدت في الصورة بصحة جيدة.

هنا وجهت الشكر لجمهورها الذين سألوا عليها ودعوا لها بالشفاء، وطمأنتهم على حالتها، بقولها: “شكرا لكل واحد.. بجد أنا شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله”.

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وكان أحمد فهمي قد صدم جمهوره بنشره صورة لعروسه الفنانة هنا الزاهد، وهي راقدة على سرير المرض بأحد المستشفيات، وذلك خلال قضائهما شهر العسل، كاشفا أنها تعاني من أزمة صحية شديدة قد تتطلب خضوعها لجراحة.

وكشفت والدة هنا تفاصيل حالتها الصحية، حيث قالت إن هنا أصيبت بميكروب في معدتها بعد تناولها إحدى الأكلات في مطاعم سنغافورة، وهو ما استدعى نقلها الى المستشفى ووضعها الأطباء تحت الملاحظة.

والدة الفنانة المصرية أضافت ، في تصريحات صحفية، أن مرض هنا منعها تماما من تناول الطعام لذلك فهي تعيش حالياً على المحاليل الطبية.