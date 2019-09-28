شيرين تعيد الحديث عن حملها بهذه الصورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعاد إعلامي لبناني الحديث حول حمل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بسبب صورة قام بنشرها مؤخرا.

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، كشف عن حمل الفنانة شيرين عبدالوهاب، بصورة من كواليس حفلها في السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89.

ونشر ربيع، صورة جمعته بشيرين وزوجها الفنان حسام حبيب، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: “مبروك للحبيبين الزوجين شيرين عبدالوهاب و حسام حبيب.. لقائي بكما كان يوما جميلا مثلكما.. وإن شاء الله تتحقق أمانيكما، وتكون مشاركتكما في حفلات مناسبة اليوم الوطني السعودي89 ذكرى لا تنسيانها.. فاليوم جميل وغدا أجمل.. والصورة تتكلم”.

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شيرين، ظهرت خلال الصورة وهي تضع يدها على بطنها، وهي في العادة يستخدمها النجوم للإعلان عن حملهم، وزاد من تأكيد الخبر لمتابعيها وصفه “الصورة تتكلم”.

وكانت شيرين قد نفت خلال حفلها الأخير بالسعودية كل الأخبار التي تناولت إجهاضها في الشهر الخامس بأمريكا، مؤكدة أنها أخبار لا أساس لها من الصحة.

حفل شيرين في المملكة، جاء بعد غياب امتد لأشهر طويلة، وغياب عن الساحة الفنية، رافقه اعتذار عن إحياء العديد من الحفلات والمهرجانات الفنية، وتسبب هذا الغياب في انتشار العديد من الشائعات التي تؤكد حملها وسفرها للخارج لإنجاب طفلها هناك، وهو ما نفاه زوجها وشقيقها