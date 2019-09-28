سماح أنور تشارك في ختام الجونة بعد غياب طويل عن المهرجانات..صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية سماح أنور، في فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، والتي أقيمت وسط حضور فني كبير.
سماح أنور، أطلت على السجادة الحمراء ببدلة وهو الزي الذي تتبعه في الأغلب حيث نادرا ما تظهر بالفساتين.
مشاركة سماح أنور في المهرجان جاءت بعد غياب طويل عن ظهورها في أي مهرجان أو مناسبة فنية، وتم التقاط العديد من الصور التذكارية لها على السجادة الحمراء وبرفقة عدد من النجوم.
إطلالة سماح أنور القريبة من الإطلالات الرجالية والتي تختلف عنها بشيمز نسائي تحت البدلة لم تكن الوحيدة حيث اختارت الفنانة الشابة ساندي بدلة رجالية بإطلالتها في حفل الختام، وكذلك الفنانة التونسية هند صبري.
ساندي كانت قد شوقت متابعيها بإطلالتها في ختام المهرجان قبله بيوم عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.
أما الفنانة التونسية هند صبري، فلم تتمالك دموعها خلال تكريمها بجائزة المهرجان عن فيلمها الجديد “نورا تحلم”، والذي تشارك به في عدد من المهرجانات الفنية.
الفيلم هو تونسي وكتدي مشترك، ويشارك إلى جانب هند صبري في بطولته عدد من نجوم السينما التونسية.
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