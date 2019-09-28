محمد هنيدي برفقة زوجته في ظهور نادر لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد هنيدي، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

محمد هنيدي، أطل على السجادة الحمراء برفقة زوجته عبير، التي حرصت علي التواجد برفقة زوجها لمساندته في حفل تكريمه، وظهرت بفستان لامع، وذلك في ظهور نادر لها.

وكانت إدارة مهرجان الجونة قد كرمت محمد هنيدي، بجائزة الإنجاز الإبداعي، وعبر عن سعادته بالتكريم قائلا: «سعيد بالتكريم، وفكرة تكريمي من مهرجان سينما شيء كبير بالنسبة لي، خاصة أن تكريم نجوم الكوميديا أمر نادر».

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وحرص محمد هنيدي،على نعي أبطال كمين بئر العبد، في سيناء والذين استشهدوا أمس الجمعة نتيجة عمل إرهابي مؤكدا أننا جميعا فداء تراب مصر.

الفنان المصري أحمد السقا، حرص على التواجد خلال المهرجان وتسليم محمد هنيدي الجائزة بنفسه على المسرح ومعبرة عن الصداقة التي تجمعهما.

من ناحية أخرى يواصل محمد هنيدي، حصد نجاح مسرحية “٣أيام في الساحل”، والتي حققت نجاحا كبيرا داخل مصر وخلال عرضها في السعودية.

وتزوج “هنيدي” من “عبير” في عام 1999، وأنجب منها أبناءه الثلاثة “فاطمة وفريدة وأحمد”.