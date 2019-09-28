ياسر جلال: لم يتم دعوتي لمهرجان الجونة لأني بعيد عن الأضواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري ياسر جلال، سبب عدم حضوره في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

ياسر قال خلال لقائه في برنامج “عروب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “طبعا فخور إن في بلدي مهرجان كبير زي الجونة السينمائي، لكن أنا محدش دعاني ولا حد عزمني”.

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وكشف سبب عدم تلقيه دعوة من المهرجان قائلًا: “إنني بعيد عن الأضواء”، ويعد ياسر جلال، من أكثر النجوم الذين يبعتدون عن الأضواء ويكون ظهور من خلال اعماله الفنية واللقاءات الخاصة بها فقط.

يذكر أن أخر اعمال ياسر جلال، هو مسلسل “لمس أكتاف”، وهو من بطولة فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، ومحمد عز، وأروى جودة، وسمر مرسي، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين النباوي، وإنتاج سينرجي وهو من نوعية الأكشن ولذا تدرب ياسر جلال على المصارعة مع بطل مصر في المصارعة كرم جابر، والذي شارك في نفس العمل.

كما أنه يستعد للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “الفتوة”، وأحداثه تدور حول فترة زمينة قديمة تعود إلى أكثر من 100 عام.