محمد هنيدي يرد على مفاجأة أحمد السقا في الجونة

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن معرفته مسبقا بوجود زميله الفنان المصري أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي لتسليمه جائزته، مساء الجمعة، في حفل ختام المهرجان.



وفاز هنيدي بجائزة الإنجاز الإبداعي في المهرجان، والتي سلمها له أحمد السقا، الذي قال إنه يتشرف بالوقوف على مسرح المهرجان لتكريم صديقه محمد هنيدي.

وقال هنيدي إنه رغم حرص السقا على مفاجأته بتقديم الجائزة بعد اختفاء يومين كاملين في الجونة؛ فإنه كان على علم بوجوده، ولكنه تظاهر بعدم المعرفة وأنه شعر بالمفاجأة، وها هو يفاجئ السقا بعلمه المسبق بوجوده.

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نشر هنيدي صورة له من حفل الختام وهو يتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي من السقا بوجود المهندس نجيب ساويرس، وذلك عبر حسابه على "أنستقرام"، ووجه كلمة له يؤكد فيها علاقة الأشقاء التي تجمعهما، وأنه شاهد فرحة السقا بتكريمه في عينيه، مؤكدا أنهما سيظلان يدعمان بعضهما البعض في الأفلام وغيرهما حتى آخر العمر.

يذكر أن هنيدي والسقا قد جمعتهما أعمال عديدة منذ بدايتهما في السينما والمسرح مثل فيلمي "همام في أمستردام وصعيدي في الجامعة الأمريكية"، ومسرحية "ألابندا".

وأقيمت فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بمنتجع الجونة على شواطئ البحر الأحمر في الفترة من 19 حتى 27 من سبتمبر الجاري بمشاركة وفود من 40 دولة.



