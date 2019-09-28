انطلاق مهرجان "روك إن ريو" في البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق مهرجان "روك إن ريو" في البرازيل لمدة 7 أيام مع مغني الراب الكندي دريك، و"الدي جي" البرازيلي دي جاي آلوك في الأمسية الأولى، التي شهدت نشاطات اجتماعية للمحافظة على البيئة.
ويستقطب مهرجان "روك إن ريو" الشباب من كل أرجاء البرازيل ويتوقع أن يحضره 700 ألف شخص في المجمّع الأولمبي في ريو دي جانيرو.
وفي نسخته الثامنة التي تنظم في البرازيل، وهي تعد العشرين إذا ما حسبت الدورات المنظمة في البرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة، يؤكد هذا المهرجان الضخم الذي ولد في 1985 أكثر من أي وقت مضى رغبته في العمل من أجل "عالم أفضل"، وهو شعاره منذ 2001.
وبهدف أن يشعر الشباب بتمثيل عادل، خصصت إدارة المهرجان أياما للهيب هوب والبوب والروك وأيضا للميتال والهيفي ميتال.
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