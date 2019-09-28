أحمد السقا انهى الجدل حول انفصاله عن زوجته

بعد سلسلة من الأخبار التي لاحقت علاقتهما الزوجية في الأشهر الاخيرة والتي تحدثت عن انفصالهما، نشر النجم أحمد السقا صورة وهو برفقة زوجته مها الصغير في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حسابه على انستغرام.

ظهر “السقا” الى جانب زوجته وهما يمسكان بيد بعضهما، ما يؤكد على قوة العلاقة بينهما.

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وبهذه الصورة يكون “السقا” قد انهى الجدل حول اشاعة الانفصال التي لاحقت زواجه من “مها”. وهو دائماً ما كان ينفيها ويؤكد ان زوجته هي حب عمره.

نذكر ان احمد السقا ومها الصغير تزوجا عام 1999، ولديهما ثلاثة أولاد وهم “ياسين” و”نادية” و”حمزة”.

من ناحية أخرى يواصل “السقا” تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته الى جانب السقا كل من منى زكي، ظافر العابدين وعدد من النجوم.

نشير ان أحمد السقا كان قد سلم زميله الممثل المصري محمد هنيدي جائزة ”الإنجاز الإبداعي“ في حفل الجونة.