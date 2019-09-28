Sep 28, 2019
بعد سلسلة من الأخبار التي لاحقت علاقتهما الزوجية في الأشهر الاخيرة والتي تحدثت عن انفصالهما، نشر النجم أحمد السقا صورة وهو برفقة زوجته مها الصغير في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حسابه على انستغرام.
ظهر “السقا” الى جانب زوجته وهما يمسكان بيد بعضهما، ما يؤكد على قوة العلاقة بينهما.
وبهذه الصورة يكون “السقا” قد انهى الجدل حول اشاعة الانفصال التي لاحقت زواجه من “مها”. وهو دائماً ما كان ينفيها ويؤكد ان زوجته هي حب عمره.
نذكر ان احمد السقا ومها الصغير تزوجا عام 1999، ولديهما ثلاثة أولاد وهم “ياسين” و”نادية” و”حمزة”.
من ناحية أخرى يواصل “السقا” تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته الى جانب السقا كل من منى زكي، ظافر العابدين وعدد من النجوم.
نشير ان أحمد السقا كان قد سلم زميله الممثل المصري محمد هنيدي جائزة ”الإنجاز الإبداعي“ في حفل الجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا انهى الجدل حول انفصاله عن زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.