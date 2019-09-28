خاص- أنور نور يفيض احساسًا في “للأسف .. هيدا انا”

أطلق الفنان انور نور أغنية جديدة بعنوان “للأسف .. هيدا انا” حصرياً عبر تطبيق أنغامي.

الأغنية رومانسية بإمتياز تضمنت كلاماً مليئاً بالحزن والاشتياق. يقول مطلعها: “لو فيّ اعطيها يلي عطيتك هوي/ لو فيي حبا متل ما حبيتك بقوة/ ولو فيي ما غمض عيوني وشوفك انا ونام هيدي اللحظة بالذات مش قادر امنعا“.

في المقطع الثاني، يرفع أنور منسوب الشوق. ويقول: “بكل شي انت موجودة وبعدني بحبك/ مش ضرورة اني شوفك تاقدر حسك/ للأسف هيدا انا عم خونك انا ومعا/ مع انك مش معي وانا كلني مش معا“.

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أدى أنور الأغنية بفائض من الاحساس، حيث وضع كل مشاعره بـ 4:43 دقيقة، فإستطاع أن يحصد الثناء والاعجاب على هذا الاداء المميز والملفت في آن.

وكان “نور” قد كشف في تصريح خاص لـ “الخليج 365” الى أنه جهّز ألبوماً غنائياً ولكن يفضل ان يطرح كل شهر أغنية كي تأخذ حقها.

نذكر ان “نور” كان قد حقق نجاحاً كبيراً في شارة مسلسل “الباشا”، ها هو يتألق مجدداً بشارة مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك” وهي من كلمات جويس عطالله والحان مصطفى مطر.

المسلسل، انتاج مروى غروب، يُعرض يومي الجمعة والسبت على شاشة تلفزيون “الجديد”، شارك فيه: الممثل المصري ايمن قيسوني، جيسي عبدو، عباس شاهين، رانيا عيسى، شيرين ساسين، ارزة شدياق، جاد ابو كرم، ايلي شمالي المعروف بـ “ايلي جلادة في برنامج لهون وبس”، لويس ناضر، ليلى قمري، نتالي سلامة، من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز وانتاج شركة مروى غروب.

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