شكرا لقرائتكم خبر عن دعابة محمد هنيدى وأحمد السقا..الجونة كلها كانت عارفة أنك هنا يا سقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى دعابة خفيفة الظل بين النجمين محمد هنيدى وأحمد السقا، خلال ختام مهرجان الجونة، سرد هنيدى قصة عن صديق عمره السقا قائلاً: السقا جه مخصوص وحبس نفسه 48 ساعة علشان محدش يعرف إنه هنا، ويفاجئني في مهرجان الجونة إن هو اللي هيسلمني التكريم.. طبعا أنا كنت عارف من أول يوم، وعملت نفسي متفاجئ وتقريبا الجونة كلها كانت عارفة".

موضحاً: "ودي كانت مفاجأتي للسقا.. مفيش شكر بين الأخوات.. وفرحتك باخوك اللي شوفتها في عنيك أكب من أي حاجة.. زي ما وقفنا في ضهر بعض في الأفلام هنفضل واقفين في ضهر بعض لآخر يوم في عمرنا.. بحبك يا سقا".



هنيدى

يشار إلى أن النجم محمد هنيدى تسلم جائزة الإبداع الفنى فى ختام مهرجان الجونة، الذى أقيم أمس فى مدينة الجونة، بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

أما النجم أحد السقا، يواصل تصوير فيلمه "العنكبوت"، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، وأخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال .