شكرا لقرائتكم خبر عن شذى سعيدة بردود أفعال أغنية "المرأة المستقلة".. فاقت توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة شذى عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها حول أغنية "المرأة المستقلة" التى جمعتها بكل من أوكا وأورتيجا قائلة أنها سعيدة بهذه الأغنية وتلقت ردود أفعال ايجابية فاقت توقعاتها مشيرة أنها سعيدة أيضا بالغناء مع كل أوكا وأورتيجا وخروج الأغنية بهذا الشكل وحققت حتى الآن نجاح كبير.

وتقول الأغنية :بعد كام قصة حب فاشلة، كده شكرا مات الكلام، كنت شكه إن العيب كان فيا لكن الرجالة بتوع كلام، انتوا انتوا صنف واحد .. ما يملاش عينكوا غير التراب، واللى هاتدى أمانها لواحد .. ده فى حد ذاته أكبر عقاب، طب بس بصى هنا الفشل مش مننا مين اللى مش تمام بلاش شغل المسكنة كله إلا الكرامة تراب لمين ياماما.

آخرالأعمال الغنائية التى قدمتها شذى هو فيديو كليب بعنوان "فستان فرح" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق وحقق الكليب نجاح كبير .