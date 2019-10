شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات و صوت.. نواه سايروس تطلق أغنيتها الجديدة Lonely من تأليفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية نواه سايروس شقيقه النجمة المثيرة للجدل مايلي سايروس أغنية جديدة حملت اسم " Lonely " ، وهي ثاني أغنية جديدة للمغنية الشابة خلال هذا العام بعد أغنية " July " .

وأشار موقع " رولينج ستون " أن الأغنية هي من تأليف نواه سايروس و من المتوقع أن تقدمها النجمة البالغة من العمر ( 19 عاما ) بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة .

كلمات أغنية " Lonely":

I’m Slowly killin’ myself

I’m trying so hard, at the back of the shelf

It’s just the same everyday

I’m writtin’ these songs that’ll never get played

I get told what’s wrong and what’s right

I don’t have a romantic life

And everyone’s dying

So I keep on trying to make them proud before they’re gone

Can someone Help me

Ah, Please someone help me

I don’t care anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

I Miss all my family

Well I don’t care, anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

I’m spending more than I earn

Drink all the time to forget I’m not hurt

Cuz I go to parties sometimes

And I’ll kiss a boy and pretend for the night

Cuz I don’t know much about me

I’m still ashamed of who I used to be

So I try way too hard

But I still miss the mark to fit in, fit in, woah

Help me

Ah, Please someone help me

I don’t care, anyone or anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

I miss all my family

God I don’t care, anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

I don’t care, anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely