السقا يمازح هنيدي: "الأوبرا إحساس يا خلف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: مازح النجم أحمد السقا صديقه النجم محمد هنيدي بصورة لهما من حفل تكرم الأخير في ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم أمس الجمعة. ونشر السقا عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، صورة تجمعهما من الحفل، ظهر فيها وهو يساعده في وضع "المايك" أمام هنيدي. Advertisements وعلق على الصورة قائلًا: "الأوبرا إحساس يا خلف"، مستشهدًا بمشهد من فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية". وحصل النجم محمد هنيدي على جائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل ختام الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناعه.

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