درة تشارك جمهورها بصور من ختام الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور لها، من حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت درة خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانًا طويلًا مطرزًا، ونالت الصور إعجاب الجمهور. واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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