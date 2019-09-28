إليسا توجه رسالة لـ "هيفاء وهبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعربت المطربة اللبنانية إليسا عن حبها وإعجابها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد تداول مقطع فيديو للأخيرة وهي تغني أغنية إليسا "سهرنا يا ليل". وكتبت إليسا، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أحبها لأنها صادقة وحقيقية وجميلة من الداخل والخارج". وأعلنت مؤخرًا أنها تنوي اعتزال الغناء، عقب طرح ألبومها الجديد.

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