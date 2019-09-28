هنيدي عن مفاجأة السقا له في الجونة : "عملت نفسي متفاجئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وجه النجم محمد هنيدي رسالة لصديقه النجم أحمد السقا بعد حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل ختام الجونة السينمائي.

ونشر هنيدي صورا من الحفل وكتب: "السقا جه مخصوص وحبس نفسه ٤٨ ساعة عشان ما حدش يعرف إنه هنا ويفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم".

وتابع: "طبعا أنا كنت عارف من أول يوم، وعملت نفسي متفاجئ وتقريبًا الجونة كلها كانت عارفة، ودي كانت مفاجئتي للسقا مفيش شكر بين الإخوات وفرحتك بأخوك اللي شوفتها في عينيك أكبر من أي حاجة".

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واختتم: "زي ما وقفنا في ضهر بعض في الأفلام، هنفضل واقفين في ضهر بعض لآخر يوم في عمرنا.. بحبك يا سقا".

أقيم حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناعه.