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تراند اليوم : ممثلة مصرية ترد على متابع أهان والدها الإعلامي الشهير...

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تفاجأت الممثلة المصرية الشابة مي الغيطي، بتعليق صادم من أحد متابعيها على إطلالتها بفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلق متابع على صورة للغيطي رأى أنها غير لائقة، قائلاً لها: "العيب مش عليكي وعلى اختك العيب على بابا"، لترد قائلة: "العيب على الشخص اللي استسلم لفشله في حياته ويشغل نفسه بالناس التانية".

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وحظي تعليق الغيطي بإعجاب الكثير من متابعيها إذ نجحت في إحراج هذا الشخص دون إهانته. في المقابل علق آخر، قائلاً: "كنت بحترمك بس بعد المنظر ده انتي ازاي راضيه عن نفسك بصدرك ال باين ده".

 


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يذكر أن مي الغيطي هي ابنة الإعلامي محمد الغيطي، وهي أخت الفنانة الشابة ميار الغيطي.

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