غدًا.. توزيع جوائز أحمد شوقي للإبداع الشعري بالهناجر

ينطلق حفل تسليم جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري (دورة أحمد عبد المعطي حجازي وعبد العزيز المقالح)، غدًا الأحد، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بالهناجر. في تمام الساعة السادسة مساءً بالهناجر. يشار إلى أن الدورة الحالية لجائزة شوقي الشعرية تحمل اسم الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، وتبلغ قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه. اسم الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، وتبلغ قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه. ويذكر انه من المقرر أن يحضر الاحتفالية نخبة من كبار الأدباء المصريين والعرب والشخصيات العامة.

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