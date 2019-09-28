بالصور.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالتجمع الخامس

أحيت المطربة أنغام، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الجمعة، وذلك بالمسرح المكشوف بكايرو فيستفال بمنطقة التجمع الخامس. وحرصت أنغام خلال الحفل على نعي شهداء الجيش الذين استشهدوا فى حادث كمين سيناء. الذين استشهدوا فى حادث كمين سيناء. كما قدمت أنغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل اغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها منها: "حالة خاصة جدا، ياريتك فاهمني، أساميك الكتيرة، بين البينين، نسياك مطمنة، اتجاه واحد، هدنة، مابتعلمش، بتوصفني، ولا دبلت، بخاف أفرح وأغنية "حب الوطن فرض" للراحل محمد عبدالوهاب. يحبها ويتفاعل معها جمهورها منها: "حالة خاصة جدا، ياريتك فاهمني، أساميك الكتيرة، بين البينين، نسياك مطمنة، اتجاه واحد، هدنة، مابتعلمش، بتوصفني، ولا دبلت، بخاف أفرح وأغنية "حب الوطن فرض" للراحل محمد عبدالوهاب. Advertisements

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