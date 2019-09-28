الليلة.. انطلاق حفل افتتاح الدورة الـ37 لمهرجان المسرح العالمي

ينطلق مساء اليوم، السبت، حفل افتتاح الدورة الـ37 لمهرجان المسرح العالمي، والذي من المقرر أن يقام المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

ويشار إلى ان تقدم للدورة 50 عرضًا وتم اختيار 6 عروض فقط للمشاركة في الدورة الجديدة التي تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي.

كما تضم قائمة العروض المشاركة كلا من مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بي بريستلي إخراج

إبراهيم أشرف، و"انتظار" المأخوذ عن عرض "في انتظار اليسار" لكليفورد أوديتس إخراج إسلام تمام، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسي وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدي.

بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكي إخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو إخراج خالد شكري.